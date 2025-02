Disneyland Paris

Britse Disney-fan klaagt over smerige hotelkamer Disneyland Paris: 'Hotel uit de hel'

Een Britse Disney-fan is zich kapot geschrokken tijdens een verblijf in Disneyland Paris. Youtuber Danny Dalimore verbleef onlangs meerdere dagen in Disney Hotel Cheyenne. Daar trof hij naar eigen zeggen een vreselijk smerige hotelkamer aan, met als absolute dieptepunt handdoeken met bruine vlekken.

Dalimore had het naar eigen zeggen erg naar zijn zin in de Disney-parken, maar het inchecken bij het hotel werd een drama. "Ik ga over dingen praten waarvan ik hoop dat jij ze nooit mee hoeft te maken", zegt de man in zijn video. Dat begon met een e-mail waarin per abuis werd aangekondigd dat de volledige hotelreservering geannuleerd was.

De youtuber rende daarop razendsnel naar zijn hotel, waar het personeel hem geruststelde: het bleek een vergissing. Eenmaal in de kamer trof Dalimore verschillende zaken aan waar hij zich zorgen over maakte, waaronder de handdoek. "Het lijkt erop als iemand die heeft gebruikt toen er geen wc-papier meer was. Dat is de beste manier om het te omschrijven."



Losse schroeven

Het bleef niet bij de poephanddoek. "Toen ik mijn handen aan het wassen was, ontdekte ik dat de kraan los zat." Onder de wastafel lagen losse schroeven en andere onderdelen. Bovendien lagen er kruimels in bed en waren de lakens niet schoon. Tot overmaat van ramp was de telefoon in de kamer smerig. "Het leek erop alsof iemand er eten overheen had gegooid."



Bellen naar de receptie van "het hotel uit de hel" haalde aanvankelijk niets uit. Dalimore is naar eigen zeggen "een relaxed persoon" die niet graag klaagt. "Maar zelfs in een gedateerd hotel verwacht je geen losse schroeven en handdoeken vol met poep."



Loodgieter

Een schoonmaakster die polshoogte kwam nemen, gaf toe dat de kamer nog niet geschikt was om in te slapen. Medewerkers hebben uiteindelijk hun excuses aangeboden, waarna de kamer alsnog werd gepoetst. Een loodgieter kwam de kraan repareren, maar even later ging het onderdeel opnieuw kapot. "Ik spreek graag positief over Disney, maar als Disney dit soort fouten maakt, het moet opgelost worden."