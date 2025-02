Efteling

Let op: Efteling-attractie Danse Macabre binnenkort drie dagen dicht

De Efteling gaat Danse Macabre sluiten voor onderhoud. Zo'n vijf maanden na de opening is het spookspektakel verschenen op de openbare onderhoudskalender van het park. Bezoekers zullen de attractie voor het eerst meerdere dagen achter elkaar moeten missen.

Danse Macabre opende voor het grote publiek op 31 oktober vorig jaar. In december ging de attractie op twee dagen eerder dicht voor werkzaamheden. In april is de publiekstrekker hele dagen buiten gebruik, naar verwachting op maandag 7, dinsdag 8 en woensdag 9 april.

De poorten van de middeleeuwse abdij blijven dan hoogstwaarschijnlijk gesloten, al leert de ervaring dat data van onderhoudsbeurten altijd nog kunnen wijzigen. De Efteling heeft nog niet aangekondigd waar de sluiting voor nodig is. Wel gaf de directie bij de opening al aan dat er nog "weken en maanden" gesleuteld zal worden aan de showprogrammering.



Spullen klaar

Showengineer Stan Dingemans liet onlangs weten dat de Efteling en attractiebouwer Intamin

een oplossing denken te hebben voor de pieptoon die hoorbaar is tijdens de rit. "De spullen stonden al twee maanden voor de opening klaar", zei hij daarover. Tot nu toe had men echter andere prioriteiten.