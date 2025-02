Kermis

Nieuw spookhuis op de Nederlandse kermis: Phantom Manor

De Nederlandse kermiswereld krijgt er een groot nieuw spookhuis bij. Exploitant Piet Albers gaat in 2025 reizen met een spectaculair haunted house dat Phantom Manor gaat heten. De naam kennen we uiteraard van de gelijknamige attractie in Disneyland Paris.

De kermisvariant, eveneens vormgegeven als een oud landhuis, wordt 24 meter breed, 12 meter hoog en 9 meter diep. Het gaat om een creatie van CBK Technik International uit Polen. In de officiële aankondiging wordt gesproken over speciale effecten en showelementen aan de buitenkant.

Het gloednieuwe spookhuis moet in ieder geval op de kermis in Best staan, van vrijdag 4 tot en met woensdag 9 juli. Voorbeelden van andere spookhuizen op de Nederlandse kermis zijn Geister Villa, Ghost Villa, Ghost House, Haunted Castle, haunted Mansion, Freak Circus, Spuk en Thriller.