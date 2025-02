Efteling

Oeps: Efteling-bezoekers spotten omgevallen tijger in Fata Morgana

Een tijger in de Efteling-attractie Fata Morgana lag er onlangs wel heel ontspannen bij. Het dier had kennelijk zin om een uiltje te knappen, want bezoekers zagen eerder deze maand hoe de animatronic voorover was gevallen. Efteling-medewerkers moesten in actie komen om de pop weer overeind te krijgen.

Normaal gesproken gromt de tijger naar passerende opvarenden. Hij zit vast aan teugels, vastgehouden door een wachter. Door onbekende oorzaak kwam het dier op de grond terecht. Het opvallende defect werd vastgelegd door een bezoeker.

Inmiddels functioneert de tijger weer naar behoren. Het komt vaker voor dat bewoners van Fata Morgana plotseling de geest geven. Afgelopen najaar viel nog een fluitspeler in de attractie omver. Ook dat leverde merkwaardige beelden op.