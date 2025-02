Disneyland Paris

Disneyland Paris herstelt restaurant, ruim een jaar na brand

In Disneyland Paris wordt restaurant Cowboy Cookout Barbecue opgeknapt, ruim een jaar na een brand. In december 2023 waren plotseling vlammen zichtbaar boven de horecagelegenheid. Daarbij raakte het dak beschadigd. Er vielen geen gewonden.

Dankzij lapmiddelen kon het restaurant twee dagen later alweer geopend worden voor publiek, in afwachting van een langetermijnoplossing. Deze maand zijn de definitieve herstelwerkzaamheden alsnog gestart, blijkt uit foto's van fansite DLP Report.

Tijdens de klus blijft Cowboy Cookout geopend voor publiek. Het houten bouwwerk bevindt zich in parkdeel Frontierland, tussen de gesloten mijntrein Big Thunder Mountain en het Frontierland Theater, waar The Lion King: Rhythms of the Pride Lands wordt opgevoerd.