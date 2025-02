Efteling

Video: Efteling zet muziek Aquanura uit om doorstroming te bevorderen

Efteling-watershow Aquanura wordt sinds kort gedeeltelijk vertoond zonder muziek. Men heeft besloten om de geluidsboxen aan de kant van het Efteling Grand Hotel en het Huis van de Vijf Zintuigen uit te schakelen. Het is namelijk niet de bedoeling dat bezoekers hier blijven staan.

Door bouwwerkzaamheden in het entreegebied is momenteel sprake van een vrij smalle doorgang. Omwille van de veiligheid moet het wandelpad vrij blijven van mensenmassa's. In de praktijk blijkt dat lastig, omdat voorbijgangers graag de tijd nemen om naar het fonteinenspektakel te kijken.

Door de soundtrack hier niet te laten horen, hoopt de Efteling de doorstroming richting de uitgang te verbeteren. Wie Aquanura-show Efteling Symphonica in volle glorie wil beleven, kan daarvoor terecht op andere plekken rond de vijver: bij Fata Morgana, naast het Efteling Theater en aan de kant van Frau Boltes Küche.



Arcadeboog

Komende zomer wordt het probleem opgelost. Dan opent het Efteling Grand Hotel met het omliggende Eiland van de Vijf Zintuigen. Bezoekers wandelen straks vanaf de kaartcontrole door het hotelgebouw naar de Pardoes Promenade, via een 9 meter hoge en 16 meter brede arcadeboog.