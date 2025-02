Alton Towers Resort

Video: nieuwe attractie Toxicator in Engels pretpark Alton Towers is klaar voor opening

Het Engelse pretpark Alton Towers opent in maart de nieuwe attractie Toxicator, een suspended top spin met voor- en achterwaartse zitplaatsen. Bezoekers kunnen vanaf zaterdag 15 maart een ritje maken in de 24 meter hoge thrillride, die afkomstig is van de Duitse fabrikant Huss Park Attractions.

Het concept, waarbij passagiers met hun benen in de lucht bungelen terwijl ze over de kop vliegen, is vergelijkbaar met Talocan in Phantasialand. In de aanloop naar de opening deelt het park dronebeelden van de aanwinst.

Toxicator werd gebouwd op de plek waar van 1997 tot en met 2015 al een reguliere top spin stond: Ripsaw. Er werd een achtergrondverhaal aan gekoppeld dat samenhangt met de nabijgelegen achtbaan Nemesis Reborn, over de militaire organisatie Phalanx die probeert om een raadselachtig beest te temmen.



Giftig speeksel

"Toxicator is de nieuwste technologie van de duistere organisatie", meldt Alton Towers. "Het wordt gebruikt om giftig speeksel te extraheren van het Nemesis-wezen, door een intense draaiende, centrifugale kracht uit te oefenen." Op die manier zou het speeksel veranderen in een "chemische oplossing die zo krachtig is dat het alles smelt wat het aanraakt".



In de video is te zien hoe gebruikgemaakt wordt van fonteinen. De minimumlengte bedraagt 1.40 meter. Het park neemt ook afscheid van drie bestaande attracties: schommelschip The Blade, carrousel Flavio's Fabulous Fandango en The Alton Towers Dungeon verdwijnen. In 2026 moet een nieuwe junior coaster opengaan in kindergebied CBeebies Land.