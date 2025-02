Walibi Belgium

Video: decor in nieuw themagebied Walibi Belgium komt tot leven

Walibi Belgium werkt aan de decors van het maritieme themagebied Dock World, waar de nieuwe familieachtbaan Mecalodon staat. In een video-update laat artistiek leider Fabien Manuel zien hoe zijn ontwerpen vertaald worden naar de realiteit. Een groot deel van de thematiek is al af.

Manuel is creatief directeur bij de Franse parkengroep Compagnie des Alpes, de eigenaar van Walibi Belgium. Het parkdeel wordt gekenmerkt door kleurrijke havenhuisjes, boven het water. Bezoekers wandelen straks door de huisjes richting het station van Mecalodon, een lanceerachtbaan van de Duitse fabrikant Gerstlauer. Men maakt ook gebruik van zeecontainers.

Dock World omvat eveneens vier bestaande attracties: bootjescarrousel Stormy, theekopjesmolen Tous en Boîte, loopingachtbaan Turbine - eerder Psyké Underground - en waterbaan Flashback. Tussen de twee laatstgenoemde attracties is een nieuwe hal verschenen met de naam Cannery Factory, waar souvenirs verkrijgbaar zullen zijn.



Probleem

De Turbine ondergaat deze winter een gedaantewisseling. Daarvoor zijn tegen het bestaande gebouw nieuwe gevels gebouwd. Het gedeelte met de looping werd verborgen achter een wand van bakstenen met een gigantische houten poort. Daarboven prijkt de term Dock 25. Manuel noemt de transformatie "een enorme uitdaging". "Het grootste probleem was hoe we decor konden toevoegen aan een bestaande structuur", zegt hij.







De ontwerper liet zich naar eigen zeggen inspireren door Amerikaanse havens en Scandinavische landen. "Ik werk samen met ontwerpers, lichtontwerpers en architecten om ervoor te zorgen dat de scenografie perfect uitvoerbaar wordt in de realiteit", klinkt het in de video. Walibi schakelde gespecialiseerde decoratiebedrijven in.



Openingsdatum

Een hapje eten kan straks bij de horecalocaties Hungry Sharky en Light House Café. De bouw van Dock World kost in totaal 35 miljoen euro. Walibi opent de poorten op zaterdag 5 april, maar de openingsdatum van het gebied is nog niet bekendgemaakt.