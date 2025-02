Holland-Park

Duits pretpark Holland-Park kondigt eerste achtbaan aan: family launch coaster

Een Duits pretpark met een Nederlands thema gaat een achtbaan bouwen. Holland-Park, iets ten noorden van Berlijn, kondigt vandaag een family launch coaster. De attractie werd besteld bij ART Engineering uit Duitsland. Er komt ook een nieuwe speelhal.

Holland-Park omarmt alle Hollandse clichés, van molens tot kaas en van tulpen tot fietsen. De trekpleister bestaat sinds 2022. Slechts enkele jaren later blijkt het concept een groot succes: het afgelopen seizoen verwelkomde men maar liefst 845.000 bezoekers.

Om die reden worden verschillende uitbreidingen aangekondigd. In oktober 2025 moet een tweede binnenspeeltuin van 800 vierkante meter openen. Holland-Park beschikt nu al over de grootste overdekte speelhal van deelstaat Brandenburg. Daar komt een nieuwe locatie bij met onder meer glijbanen, klimmogelijkheden en bouwstenen.



Innovatieve techniek

In het voorjaar van 2026 volgt de family launch coaster, bedoeld voor "de allerkleinste avonturiers". De minimumlengte wordt 90 centimeter. "Deze speciaal voor gezinnen ontworpen achtbaan onderscheidt zich door zijn innovatieve techniek", aldus Holland-Park.



Er wordt niet gebruikgemaakt van een kettinglift, maar van meerdere lanceringssecties. De voorbereidingen zijn al in 2024 gestart. Binnenkort beginnen de graafwerkzaamheden voor de leidingen en fundering. Eind 2025 volgen de staalconstructie en het stationsgebouw.