Pleasure Beach Resort

Engels pretpark houdt meerdere attracties gesloten in 2025: 'Een transformatieperiode'

Het Engelse pretpark Pleasure Beach in Blackpool komt met slecht nieuws. In 2025 blijven maar liefst vijf attracties gesloten: vrachtwagenparcours Eddie Stobart Convoy, rondrit Alpine Rallye, draaimolen Thompson Carousel, carrousel Gallopers en vliegtuigmolen Red Arrows Skyforce. Dat heeft het management laten weten in een verklaring.

Volgens de directie gaat het om "een aantal kleinere, minder populaire attracties" waar al beperkte openingstijden gehanteerd werden. "Onze gegevens laten zien dat ze de minste toeloop hebben." Men heeft naar eigen zeggen lang over het besluit nagedacht.

Toen werd duidelijk "dat het juist is om veranderingen door te voeren waarmee we kunnen herinvesteren in een grotere en betere toekomst". Verder zal houten achtbaan Grand National uit 1935 buiten gebruik zijn bij de seizoensstart. Winterse werkzaamheden konden nog niet afgerond worden.



Bootjesdarkride

Ook de legendarische bootjesdarkride River Caves uit 1905 is tot nader dicht. "Gesloten voor gepland onderhoud", staat op de website van het park. Het lot van de attractie blijft nog even onzeker. "We kunnen bevestigen dat we binnenkort met een spannende aankondiging komen", aldus Pleasure Beach.



Hoewel het attractieaanbod daalt, gaat een andere juist attractie weer open: na een reparatie heropent de 28 jaar oude lanceertoren Ice Blast als Launch Pad. De drop tower van fabrikant S&S stond in 2024 stil. Directrice Amanda Thompson gaf op social media aan dat de attractie later in het seizoen weer operationeel zou zijn, maar dat bleek een loze belofte.



Vasthouden

2025 wordt "een transformatieperiode", zegt Pleasure Beach. "We blijven vooruitgaan, we investeren en we herzien ons aanbod, terwijl we vasthouden aan de dingen die ons speciaal maken." Na een gedeeltelijke opening tijdens de Britse krokusvakantie begint het nieuwe seizoen officieel op zaterdag 1 maart.