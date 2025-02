PortAventura World

PortAventura bereikt akkoord met slachtoffers van achtbaanongeluk

Het Spaanse pretparkresort PortAventura World heeft een deal gesloten met de slachtoffers van een achtbaanongeluk. In februari vorig jaar raakten veertien bezoekers gewond tijdens een ritje in de houten achtbaan Tomahawk. De reden: de trein raakte een boom die op de baan was gevallen.

Dertien van de betrokkenen stapten gezamenlijk naar de rechter. Al snel bleek dat de zaak verworpen zou worden omdat er geen sprake was van een misdrijf. De advocaat van de gewonden tekende beroep aan tegen die beslissing.

Eind vorig jaar besloot de rechtbank het onderzoek naar het incident te heropenen. Nu is duidelijk dat er een schikking heeft plaatsgevonden, in samenwerking met de advocaten en verzekeraars van PortAventura. De slachtoffers ontvangen een schadevergoeding.



Bedrag

In ruil daarvan zien ze af van verdere juridische stappen. Volgens hun advocaat is sprake van een "bevredigende overeenkomst". Om welk bedrag het gaat, wordt niet bekendgemaakt. Tomahawk ging 54 dagen na het ongeval weer open. GoPro's moeten ervoor zorgen dat het voorval niet nog een keer kan gebeuren.