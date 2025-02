Kermis

Tienduizenden euro's boete voor kermisexploitant na ongeluk met zweefmolen

Een kermisexploitant moet een boete van omgerekend tienduizenden euro's betalen na een ongeluk in Groot-Brittannië. Bij een incident op de kermis in het Noord-Ierse Carrickfergus raakten in juli 2021 meerdere personen gewond. De Schotse eigenaar van de attractie wordt verantwoordelijkheid gehouden voor tekortkomingen op het gebied van veiligheid.

Het ongeval vond plaats bij de 53 meter hoge zweefmolen Top of the World, die onderdeel was van het evenement Planet Fun. De gondels knalden op hoge snelheid tegen decorstukken en hekken aan. Sommige slachtoffers moesten behandeld worden in het ziekenhuis.

Aanvankelijk gaf het management van Planet Fun aan dat het voorval veroorzaakt werd door tieners die zich misdroegen. Uit onderzoek van justitie en overheidsorganisatie Health and Safety Executive for Northern Ireland (HSENI) blijkt iets anders, namelijk dat sprake was van defecte elektrische componenten.



Voorwaardelijke celstraf

Het levert exploitant Global Events and Attractions een boete op van 30.000 pond, ruim 36.000 euro. Verder krijgt de inspecteur die verantwoordelijk was voor een veiligheidsinspectie een voorwaardelijke celstraf van een jaar. Hij gaf eerder een veiligheidscertificaat af terwijl er onderdelen kapot waren en de juiste documentatie ontbrak.