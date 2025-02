PortAventura World

Schilderbeurt voor bekende achtbaan Dragon Khan in PortAventura

PortAventura World zorgt ervoor dat de legendarische achtbaan Dragon Khan dit jaar weer straalt. Het Spaanse pretparkresort is bezig om de rollercoaster uit 1995 een nieuwe laag verf te geven. Daarvoor maken schilders gebruik van hoogwerkers en spuitapparatuur.

Het gaat om een grootschalig project, vertelt technisch directeur Sergio Fraile. "We schilderen Dragon Khan niet elke dag. Uiteindelijk beslaat de oppervlakte zo'n 10.000 vierkante meter." Er is meer dan 1000 liter verf voor nodig. Deze winter wordt eveneens de kettinglift vervangen.

Een andere verandering heeft te maken met de technische staat van het staal. Voorheen werden alle baandelen meter voor meter geïnspecteerd door personen die op de baan klommen. Nu gebeurt dezelfde controle met behulp van drones. "Daardoor kunnen we bij dit soort inspecties veel sneller en efficiënter werken", zegt Fraile.



Dertig jaar

Dragon Khan, een coaster van de Zwitserse fabrikant Bolliger & Mabillard (B&M), torent al dertig jaar boven PortAventura Park uit. De 45 meter hoge baan, gelegen in het Chinese themagebied, telt maar liefst acht inversies. Sinds 2012 heeft de Chinese draak gezelschap van de nog hogere coaster Shambhala. Die inversieloze B&M-baan is maar liefst 76 meter hoog.