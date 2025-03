Efteling

Voormalig Efteling-technicus onder de indruk van aanpassing in het Sprookjesbos: 'Potverdorie goed gedaan'

Efteling-icoon Lex Lemmens is onder de indruk van een aanpassing in het Sprookjesbos. Het sprookje van De Indische Waterlelies werd recentelijk voorzien van een nieuw lichtplan. In een video is te zien hoe Lemmens (80), oud-parkmanager en voormalig hoofd van de technische dienst, de nieuwe situatie voor het eerst met eigen ogen ziet.

De Efteling-legende maakte een wandeling door het Sprookjesbos met vlogger Niels Kooyman. Vorige week verscheen het eerste deel van de reportage. Dit keer brengen de twee onder meer een bezoek aan het Herautenplein, met Ezeltje Strek Je, Herberg de Ersteling, Sneeuwwitje en De Zes Zwanen.

Bij het kasteel van de stiefmoeder van Sneeuwwitje vertelt Lemmens dat destijds overwogen is om een leeftijdsgrens in te stellen voor het griezelige tafereel, omdat kinderen er overstuur van kunnen raken. In de toverspiegel verandert een vrouw in een gruwelijke heks. De technicus legt uit dat bezoekers niet naar een videoscherm kijken, maar naar een videoprojectie.



Plafond

Ook bij Het Meisje met de Zwavelstokjes vertelt Lemmens iets over de techniek: er wordt daar geprojecteerd op het plafond. Dat beeld ziet het publiek gereflecteerd worden op folie. Het zorgt voor een veel scherper beeld dan wanneer er een glasplaat in het decor zou staan.



Lemmens zegt "best wel verrast" te zijn door de nieuwste toevoeging in het bos, De Zes Zwanen. Ook de nieuwe verlichting bij De Indische Waterlelies kan hem bekoren. "Die belichting is prachtig! Potverdorie goed gedaan hoor. Ik ben heel enthousiast over wat ik nu zie." De oudgediende draagt nog wel een verbeterpunt aan: hij zegt het jammer te vinden dat een toren op het showgebouw verwijderd is.



Kniesoor

Verder wordt in de video onder meer stilgestaan bij de techniek van Ezeltje Strek Je, de interactiviteit van De Reus en Klein Duimpje, de stijgende en dalende tulpen bij De Vliegende Fakir en de pratende boom Kniesoor. Het is de bedoeling dat de boom voorbijgangers persoonlijk groet, maar de technologie blijkt te haperen.