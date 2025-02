Marveld Recreatie

Video: attracties in nieuw pretpark Bommelwereld maken testritten

De attracties in het nieuwe Nederlandse pretpark Bommelwereld worden getest. In een nieuw deel van een documentaireserie over het Gelderse megaproject is te zien hoe enkele rides proefritten maken. Zo komen een bootjesmolen, een carrousel en een zweefmolen in beeld.

"Bijna alle attracties zijn binnen, op één attractie na", vertelt initiatiefnemer en eigenaar Edwin Bomers. "Die attractie staat startklaar, bijna ingepakt om ook naar de Bommelwereld te verhuizen."

De videomakers tonen eveneens een restaurant en een funhouse in aanbouw. "Nu komt het decoratiewerk, de gebouwtjes die nog geplaatst moeten worden, de horeca die ingericht moet worden. Daar zijn we de komende tijd heel erg druk mee." Een andere grote klus wordt het realiseren van een 9 meter hoge zandheuvel, tegen het kasteel bij de ingang aan.



Verkeersdrukte

Waar in de rest van Nederland vaak protesten ontstaan bij grote bouwprojecten, lijkt de regio Bommelwereld met open armen te ontvangen. In de aflevering gaat het over eventuele negatieve gevolgen voor omwonenden, zoals verkeersdrukte en impact op de natuur. Wethouder Arjen Schutten legt uit waarom hij zich geen zorgen maakt.