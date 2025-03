Efteling

Efteling Grand Hotel opent op 1 augustus: eerste kamers vandaag te boeken

Het gloednieuwe Efteling Grand Hotel gaat over vierenhalve maand open voor publiek. Vanaf vrijdag 1 augustus 2025 kunnen Efteling-bezoekers blijven slapen binnen de parkgrenzen, in het hotelcomplex met 644 bedden verspreid over 140 kamers en suites. De openingsdatum komt vandaag officieel naar buiten.

Bovendien zijn de eerste kamers nu te boeken. Wie zich heeft aangemeld voor de online voorverkoop ontvangt vanochtend een e-mail met een code die toegang geeft tot het boekingsproces. Vanaf maandag 17 maart kan iedereen een reservering plaatsen via de website van het hotel.

Over het Efteling Grand Hotel werd intern al gesproken in 2019. In april 2020 stelde men de raad van commissarissen op de hoogte van het concept. Eigenlijk had het hotel uiterlijk eind 2024 open moeten gaan. Door vertragingen is dat niet gelukt. De grootste tegenslag bleek het faillissement van een onderaannemer in de zomer van 2023.



Oorlog

Daarnaast schoten door de Oekraïne-oorlog de materiaalprijzen omhoog. "Daar hebben we ook wat acties op moeten ondernemen", zegt Nicole Scheffers, directrice verantwoordelijk voor park en resorts. Uiteindelijk kwam het plan toch van de grond.



Scheffers noemt de investering "een strategisch project", bedoeld om de internationale groeiambities van de Efteling te verwezenlijken. Ze geeft toe dat er "een paar hobbeltjes" zijn geweest en dat men nog een aantal spannende maanden voor de boeg geeft.



Trots

Toch overheerst bij de directrice en haar team een gevoel van trots. Ook hoofdontwerper Sander de Bruijn spreekt over "een heel spannend proces", mede door het faillissement én een ongebruikelijke bouwmethode. Het hotel werd neergezet met behulp van prefabonderdelen.



Dat was "even wennen", geeft De Bruijn toe. "Dat geeft ook uitdagingen, met bepaalde naden of overgangen, maar het ontwikkelt zich heel mooi. Nu komt het langzaam maar zeker uit de steigers en zeker met het decoratiewerk erbij krijgt het echt zijn kracht."