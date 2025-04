Efteling

Efteling toont nieuw uiterlijk van Bosrijk-huisjes: 'Typisch Efteling-gevoel'

De huisjes in Efteling-vakantiepark Bosrijk worden strakker en moderner. Dat blijkt uit foto's van het vernieuwde interieur. Eerder dit jaar werd duidelijk dat alle vakantiewoningen in Bosrijk gefaseerd opgeknapt zullen worden. Nu zien we voor het eerst beelden van de nieuwe inrichting van een Dorpshuys.

Die is wat soberder dan voorheen. De badkamer, die eerder nagenoeg helemaal wit was, werd wel een stuk kleurrijker. Decoratieve details moesten wijken: op decoratiegebied bleven nagenoeg alleen schilderijtjes over.

Voor het design werkte de Efteling samen met het Amsterdamse architectenbureau Heinzel de Vries, bekend om klinische, minimalistische ontwerpen. Dezelfde firma verzorgde ook het interieur van Bosrijk-restaurant het Eethuys en de kamers in het nieuwe Efteling Grand Hotel.



Efteling-details

De aanpak van het bureau is tot nu toe steeds gelijk: vervang huiselijke Efteling-details door een klinische, moderne look. Op de Efteling-website wordt het vernieuwde Dorpshuys aangeduid als een "gerestylede vakantiewoning aan een sfeervol dorpsplein". "De geschakelde woning is in 2025 vernieuwd en ingericht met een licht interieur en nieuw meubilair."



Men spreekt over een "warme, uitnodigende woonkamer". "De getoonde foto's geven een goede impressie van de gerestylede vakantiewoning. Het daadwerkelijke interieur kan iets afwijken." De eerste zeventien gerenoveerde huisjes zijn vanaf vandaag in gebruik. Dat aantal moet eind dit jaar verdubbeld worden.



Klaas Vaak

Madeleine Slijp-Dekkers, productmanager hotels en resorts, vertelt dat luikjes voor de ramen en prenten van Klaas Vaak moeten zorgen voor "dat typische Efteling-gevoel". "Bovendien krijgen de woningen kleuren die verwijzen naar de locatie: rood voor de Dorpshuysen met de rode bakstenen en groen voor de Boshuysen."