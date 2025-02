Tivoli World

Gesloten pretpark in Spanje lijkt gered: heropening gepland voor 2028

Een gesloten Spaans pretpark aan de Costa del Sol gaat waarschijnlijk over een tijdje weer open. Tivoli World is al meer dan vier jaar dicht vanwege financiële problemen, maar onlangs werd na maanden onderhandelen een akkoord bereikt over de toekomst van het attractiepark.

Tivoli World is eigendom van het Spaanse vastgoedbedrijf Trémon Group. Na langdurige discussies over schulden en eigendomsrecht zijn er nu eindelijk plannen voor een wedergeboorte.

Het is de bedoeling om de komende twee à drie jaar 100 tot 200 miljoen euro te investeren in renovaties en uitbreidingen. In dat geval zou de heropening plaats kunnen vinden in 2028. Er wordt ook gedacht aan de bouw van een hotel.



Niet verwaarloosd

Het terrein is de afgelopen jaren niet verwaarloosd: medewerkers bleven onderhoud plegen aan de faciliteiten, om verloedering en vandalisme tegen te gaan. Tivoli World stamt uit 1972. De huidige eigenaar verscheen in 2007 ten tonele. Bij de sluiting in 2020 stonden er drie achtbanen.