Disneyland Paris

Oud-gouverneur probeerde Disneyland naar Limburg te halen: 'Het had er kunnen staan'

Een Disney-resort in Limburg? Daar is in de jaren tachtig serieus over nagedacht, vertelt Sjeng Kremers, oud-gouverneur van Limburg, in een tv-serie. Als commissaris van de koning probeerde hij destijds initiatieven te ontplooien om de provincie nieuw elan te geven. Dat was hard nodig na het sluiten van de mijnen.

Kremers werd geïnterviewd voor het NTR-programma Het Stof Daalt, over de ondergang van de mijnindustrie in Limburg. Nadat halverwege de jaren zeventig de mijnbouw ten einde was gekomen, trof de gouverneur een "totaal ontredderde provincie" aan, met veel werkloosheid en "mensen die bij de pakken neer zaten".

Eén van zijn ideeën was om Disney naar Limburg te halen. "Toen ik hier bezig was met het zoeken van allerlei mogelijkheden om die ontwikkeling van de grond te krijgen, dacht ik bij Heerlen: Disney, dat is het." Er werd contact gelegd met de Amerikaanse entertainmentgigant. "Ik ben daar naartoe gegaan. Naar het hoofdkantoor van Disney."



Geduvel

Men was bereid om "heel serieus" te denken en te praten over het plan. Maar toen het voornemen van Kremers in de media terechtkwam, barstte een storm van kritiek los. "In Heerlen gebeurde toen werkelijk iets wat niet te geloven was. Tot op de preekstoel in de kerk: dat nóóit in Heerlen! Wij willen dat hier niet hebben! Al dat geduvel met al die mensen hier!"



De rest is geschiedenis: nadat voor Disney ook België en Spanje als potentiële locaties afvielen, bleef Frankrijk over. In 1992 opende Euro Disney Resort nabij Parijs. Kremers: "Disney is toen dus vertrokken, is in Parijs toen gaan zitten, mind you. Dus Heerlen heeft dat gewoon van de kaart geveegd. En het had er kunnen staan. Dat had duizend arbeidsplaatsen opgeleverd."



Six Flags

Het gebied rond Heerlen is vaker in beeld geweest voor internationale pretparkplannen. Ook het Amerikaanse Six Flags toonde interesse in de mijnstreek. De groep nam later Walibi Flevo over, dat omgedoopt werd tot Six Flags Holland. Begin jaren negentig is nog een poging gewaagd om een Lego-pretpark te realiseren in de Limburgse regio. Dat liep wederom op niets uit.