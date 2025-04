Disneyland Paris

Nettowinst Disneyland Paris bijna gehalveerd in 2024

Disneyland Paris heeft in 2024 een stuk minder winst gedraaid ten opzichte van 2023. Het afgelopen jaar bedroeg de nettowinst van het pretparkresort 88 miljoen euro, een jaar eerder was dat nog 161 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening van moederbedrijf Euro Disney Associés.

De nettowinst is dus bijna gehalveerd. Dat is onder meer te wijten aan hogere loonkosten. Die stegen met 107 miljoen euro naar een totaal van 977 miljoen euro.

Ook was het bedrijf 48 miljoen euro kwijt aan het afkopen van een contract uit 1990, dat nog samenhing met de ontwikkeling van Disney-MGM Studios Europe: de nooit gerealiseerde voorloper van het huidige Walt Disney Studios Park.



Recordomzet

In 2024 kwam de operationele winst uit op 140 miljoen euro. Dat was in het seizoen ervoor nog 175 miljoen euro. Ondanks de lagere winst wist Disneyland wel een recordomzet te behalen van maar liefst 3,1 miljard euro. Het vorige record - 2,9 miljard euro - dateert van 2023.



Disneyland Paris is sinds 2017 volledig eigendom van The Walt Disney Company. Toch betaalt het resort op papier nog steeds licentiekosten aan de Amerikaanse eigenaar, om Disney-merken en -figuren te mogen gebruiken. Vorig jaar ging het om een bedrag van 152 miljoen euro.



Bezoekerscijfers

In 2023 verwelkomde Disneyland Paris in totaal 16,1 miljoen bezoekers. De bezoekerscijfers van 2024 zijn nog niet bekendgemaakt.