Disneyland Paris

Opvallende wijziging in openingstijden Disneyland Paris: park sluit wekenlang om 22.40 uur

Disneyland Paris hanteert vanaf volgende maand ongebruikelijke openingstijden. Het Disneyland Park zal van zaterdag 19 april tot minstens eind mei geopend zijn van 09.30 tot 22.40 uur. In het verleden bleven de poorten in die periode dagelijks geopend tot 23.00 uur.

Nu duurt een Disney-dagje dus twintig minuten korter. Door de wijziging eindigt de dagelijkse eindshow, die rond sluitingstijd begint, om 23.00 uur in plaats van om 23.20 uur. De nieuwe voorstelling Disney Tales of Magic bestaat uit videoprojecties, lichteffecten, fonteinen, vuurwerk, vlammenwerpers en lichtgevende drones.

Het is kennelijk geen optie om het avondspektakel na 23.00 uur te vertonen. Daarom werd deze oplossing bedacht. Ook de attracties zullen sluiten om 22.40 uur.



Studios

Het nabijgelegen Walt Disney Studios Park kent in dezelfde periode wel gebruikelijke openingsuren: dat park is de komende maanden toegankelijk van 09.30 tot 21.30 uur.