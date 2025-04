Dierenpark Hoenderdaell

Dierentuin Hoenderdaell opent gebied met bruinvissen en zeehonden: De Waddenbelevenis

Dierenpark Hoenderdaell in Noord-Holland heeft een nieuw gebied geopend met bruinvissen en zeehonden. In het openluchtgedeelte De Waddenbelevenis wanen bezoekers zich op een wad in de polder. Het gaat om een samenwerking met opvangcentrum SOS Dolfijn.

De bruinvis is een kleine walvissensoort. SOS Dolfijn beschikt nu over niet alleen over overdekte bassins, maar ook over een groot buitenverblijf om gestrande bruinvissen op te vangen. In dezelfde zone krijgen bezoekers zeehonden te zien. De dierentuin spreekt over "een royaal zeehondenverblijf".

Kinderen kunnen klimmen en klauteren. De Waddenbelevenis bestaat verder uit een nagebootst duinlandschap en een uitkijkpost. Het project werd medegefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), de provincie Noord-Holland, het Waddenfonds en een subsidieprogramma van de Europese Commissie.