Familiepark Drievliet

Drievliet geeft populairste attractie een nieuw uiterlijk

De populairste attractie in Drievliet krijgt een ander uiterlijk. Deze winter vernieuwt het Haagse pretpark de bekende lanceerachtbaan Formule X. Hoewel het bestaande racethema intact blijft, komen er nieuwe decoraties die in het teken staan van de nieuwe mascotte Daan Pelikaan.

Looopings kan als eerste de bijbehorende visuals laten zien. Volgens een woordvoerder van Drievliet blijkt uit onderzoek dat Formule X de meest geliefde attractie in het park is. "Reden genoeg om kritisch te kijken naar hoe we daar de beleving kunnen verbeteren."

Het is de bedoeling om de vormgeving van Formule X beter aan te laten sluiten bij de familiaire doelgroep. Daar moet de vrolijke pelikaan voor zorgen. Drievliet werkt aan nieuwe vlaggen, borden, posters en andere decorstukken, waaronder een entreepoort. Daarnaast investeert men in een nieuwe geluidsinstallatie.



Soundtrack

Naar verwachting worden de laatste onderdelen vóór de meivakantie geïnstalleerd. De naam blijft hetzelfde. Bij de transformatie hoort ook een nieuwe soundtrack. Drievliet-technicus Rowano Huisman heeft aangeboden om zijn hobby - muziekmaken - te combineren met zijn werk.



"Een kans die we hem dolgraag geven", aldus de voorlichter. "Zijn eerste opdracht is dus het creëren van een iconische soundtrack voor Formule X." Voorheen klonk er algemene racemuziek bij de rollercoaster. Verder heeft meidengroep Kus in 2010 een lied gemaakt om de attractie te promoten.



Twee seconden

Formule X is een 15 meter hoge en 355 meter lange achtbaan van het type x-car, in 2007 gebouwd door de Duitse fabrikant Maurer Rides. Passagiers worden in twee seconden gelanceerd van 0 tot 70 kilometer per uur. Ze gaan twee keer over de kop.