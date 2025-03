Walibi Holland

Bekende Nederlanders spelen verstoppertje in Walibi Holland: met vier personen in een bezemkast

Zeven bekende Nederlanders hebben op professionele wijze verstoppertje gespeeld in Walibi Holland. Voor de nieuwe tv-show Know Where To Hide gaan vip's de strijd met elkaar aan op bijzondere locaties. In de derde aflevering, die zo'n 44 minuten duurt, wordt gespeurd in het bekende pretpark in Biddinghuizen.

De opnames vonden afgelopen zomer plaats, na sluitingstijd. In de Walibi-aflevering zijn nog zeven van de negen deelnemers over: Britt Scholte, Koen van Heest, Willie Wartaal, Selma Omari, Timon Verbeeck, Patty Brard en Khalid Alterch, beter bekend als Ice. Het lot bepaalt dat Vlaming Verbeeck zich mag verstoppen.



Hij heeft daarvoor twintig minuten de tijd. Vervolgens mag de rest negentig minuten lang zoeken. Verbeeck overweegt zich eerst te verschuilen tussen de knuffels van een spellenkraam. Daarna wandelt hij door de containers in de wachtrij van achtbaan Lost Gravity, op zoek naar een geschikte plek.



The Tomahawk

Uiteindelijk komt hij terecht onder het houten platform van frisbee The Tomahawk, waar Van Heest hem na een tijdje spot. Samen verplaatsen ze zich naar een kleine bezemkast in het station van boomerang coaster Speed of Sound. Uiteindelijk krijgen ze daar gezelschap van twee andere spelers, die allemaal in de kast gepropt moeten worden.











De programmamakers zorgen voor enkele extra uitdagingen door de toevoeging van gekleurde poorten: wie daar terechtkomt, maakt kans op een hint of een ander hulpmiddel. De blauwe poort bevindt zich in de wachtrij van lanceerachtbaan Xpress: Platform 13, de rode poort in de Haciënda Shop en de groene poort in de voorshow van Merlin's Magic Castle.



Archeon

Know Where To Hide is te zien op streamingdienst Amazon Prime. De presentatie is in handen van Stefan Jurriëns, voor de regie werd Jeffrey Meijer ingeschakeld. Op dit moment staan drie afleveringen online: deelnemers Sylvia Geersen en Jonatan Medart vielen eerder al af. Aankomende delen spelen zich onder meer af in themapark Archeon, vakantiepark Hof van Saksen en evenementenlocatie Vliegveld Twenthe.