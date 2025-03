Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands bouwt nieuw dierenverblijf in themagebied Jungola

Wildlands Adventure Zoo Emmen realiseert een nieuw dierenverblijf. In themagebied Jungola wordt gewerkt aan een doorloopgebied, bij de ingang van de tropische kas Rimbula. Het project moet in het najaar af zijn.

"Door een nieuw verblijf te bouwen in de overdekte tropische kas, verlengen we de tijd die bezoekers daar door kunnen brengen en versterken we daarmee ons allweather-karakter", zegt een woordvoerster van de Drentse dierentuin.

Het idee is dat de dieren elkaar versterken in de verschillende lagen van de jungle: de boomtoppen, de lucht en de bodem. Welke soorten er precies zullen leven, wordt later bekend. "Maar denk aan reptielen, vogels en apensoorten."



Luiaard

Het verblijf komt te liggen op de plek van een oude sluiproute. Op een aankondigingsbord zijn een luiaard, een aap, een leguaan en een toekanachtige afgebeeld. Men wil gebruikmaken van de bestaande installaties, zoals de beplanting, de beregening en wellicht een toren uit het klimparcours.