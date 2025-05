Efteling

Ontwerper Jeroen Verheij vertelt: hoe tekent hij de officiële Efteling-plattegrond?

De parkplattegrond van de Efteling is meer dan alleen een kaart om mee te navigeren: het is voor veel bezoekers traditiegetrouw een waardevol aandenken en een gedetailleerd naslagwerk. Tegenwoordig houdt Efteling-ontwerper Jeroen Verheij zich bezig met het bijwerken van de plattegrond. In een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast vertelt hij hoe hij daarbij te werk gaat.

Welke Efteling-fan heeft zich als kind niet blindgestaard op een kaart, dromend van een volgend bezoekje? Verheij legt aan de hand van historische versies uit hoe de plattegrond zich in de loop der jaren ontwikkeld heeft. Hij staat stil bij een design van oud-Efteling-ontwerper Henny Knoet, dat in de jaren tachtig en negentig werd gebruikt. Hoewel dat ontwerp erg sfeervol was, had het één groot nadeel.

Omdat Knoets tekening niet de juiste schaal had, werd het na verloop van tijd haast onmogelijk om nieuwe attracties toe te voegen. Bij de introductie van de Efteling-app in 2013 was er behoefte aan een plattegrond die ook qua schaalgrootte helemaal zou kloppen. Collega-ontwerper Sander de Bruijn creëerde de basis, waarna Verheij de gebouwen en attracties tekende.



Attracties die nog niet bestaan

Door tijdgebrek hielp de hele afdeling mee met het inkleuren ervan. Verheij beschrijft hoe hij een trucje heeft toegepast om ervoor te zorgen dat bouwwerken driedimensionaal lijken, terwijl dat bij een bovenaanzicht eigenlijk niet het geval zou zijn. Hij staat eveneens stil bij enkele subtiele details, waaronder verstopte dieren en een inaccuraat torentje. Welke elementen toon je wel, welke niet? En hoe teken je attracties die nog niet bestaan?



Verder onthult Verheij waarom Danse Macabre op de plattegrond binnenkort waarschijnlijk helemaal opnieuw getekend zal worden. Ook gaat het over de drie vrijevaltorens die volgend jaar zullen openen naast Baron 1898. Daarnaast doet de ontwerper uit de doeken welke kleine foutjes er in de oorspronkelijke versie van zijn kaart waren geslopen. Zo reden de treinen van de Python en Joris en de Draak aanvankelijk de verkeerde kant op.