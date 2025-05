Disneyland Paris

Auditie doen voor Disney-prinses of Marvel-superheld? Vooraf aanmelden niet nodig

Disneyland Paris geeft Nederlanders opnieuw de kans om in de huid te kruipen van een prinses, een superheld of een ander personage. Het Franse Disney-resort gaat in Nederland op zoek naar entertainers. Daarvoor vindt dinsdag 13 mei een auditie plaats in Amsterdam. Vooraf aanmelden is niet nodig.

De auditie wordt op een andere plek gehouden dan gewoonlijk. Men wijkt uit naar dansschool Amsterdam Dance Centre, gelegen aan de Marnixstraat 342E. Geïnteresseerden kunnen zich daar dinsdagochtend om 10.00 uur melden.

Ze moeten energiek zijn en een goed fysiek uithoudingsvermogen hebben. Voor sommige rollen is ook een goed dansniveau vereist, bij voorkeur met podiumervaring. Disney zoekt naar "character performers" voor parades en meet-and-greets.



Contracten

De vereiste lengte ligt tussen 137 en 193 centimeter. Disney biedt zowel kortetermijncontracten van minimaal vier maanden als contracten voor onbepaalde tijd aan. Ze starten in de periode tot zes maanden na de auditie. In overleg kan gezorgd worden voor huisvesting, tegen betaling.



Deelnemers kunnen tijd besparen door vóór aankomst een profiel aan te maken op disneyauditions.com. Voor personen die alle rondes halen duurt de auditie uiterlijk tot 18.00 uur. Andere auditanten zullen eerder klaar zijn.