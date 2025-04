Avonturenpark Hellendoorn

Video: grote opknapbeurt voor donkere achtbaan Rioolrat in Avonturenpark Hellendoorn

De Rioolrat in Avonturenpark Hellendoorn heeft een make-over gehad. Het Overijsselse pretpark investeerde afgelopen winter in verschillende nieuwe elementen voor de overdekte achtbaan, waaronder een volledig nieuwe entree en een aangepaste buitenwachtrij. Ook de wachtrij, het station en de rit zelf zijn onder handen genomen.

De ingang wordt voortaan gevormd door een stijlvol bouwwerk in Franse stijl, passend bij de verderop gelegen interactieve darkride Discovery Club en het vernieuwde horecapunt Eethuis De Elf Provinciën. Ook voor de nieuwe verhaallijn werd teruggegrepen op de Discovery Club.

Hoofdpersonage Professor NulNix komt voortaan ook terug bij de Rioolrat. Hij nodigt bezoekers uit om een kijkje te nemen in een onheilspellend riool dat hij heeft ontdekt. De buitenwachtrij werd voorzien van een overkapping met AI-posters en tv-schermen. Wie er staat te wachten, ziet eerst een journaal uit maart 1982.



Rattenplaag

Daarin spreekt een presentator over een rattenplaag in het dorpje Hellenburg. De nieuwsuitzending wordt afgewisseld met historische filmpjes. Op een ander scherm verschijnt NulNix, die gasten richting het riool stuurt. In de duistere binnenwachtrij werden effecten in ere hersteld. Bij het instappen treffen bezoekers een nieuwe muurschildering aan.



In de omgeving én tijdens de rit klinkt nu een soundtrack van componist Bastiaan de Waard van Evrst Music. Nieuwe en gerepareerde showeffecten zorgen voor een intensievere beleving dan voorheen. Zo razen passagiers rakelings langs een trein heen. De coaster maakt nog steeds twee rondes.



Zaterdag

Voor het project werd samengewerkt met designbureau Skirrgard, Evrst Engineering en bouwbedrijf Henk Bennink. Vandaag mogen abonnementhouders de vernieuwde attractie alvast ontdekken, zaterdag is het de beurt aan het grote publiek.