Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland-bezoekers kunnen gratis naar Plop-theatershow in paasvakantie

In Plopsaland De Panne wordt in april een volwaardige Studio 100-theatershow vertoond. In de Plop-voorstelling Samen Kamperen vieren Kabouter Plop, Kwebbel, Smal en Klus een kampeerfeest. Het is niet nodig om aparte tickets aan te schaffen.

Alle bezoekers van het Vlaamse attractiepark mogen de productie in de paasvakantie gratis bekijken. De show wordt dagelijks vertoond van maandag 7 tot en met vrijdag 11 april en van maandag 14 tot en met vrijdag 18 april, steeds om 13.30 en 16.30 uur.

Wel waarschuwt Plopsaland dat er een beperkt aantal plekken beschikbaar is in het Studio 100 Theater. "Houd er rekening mee dat het aantal plaatsen in de zaal beperkt is en dat de shows snel vol kunnen zijn.", staat op de Plopsa-site.



Schrikken

De kabouters kamperen in de tuin van Plops melkherberg, waar Kabouter Klus zijn vrienden midden in de nacht laat schrikken. Aan Plop, Kwebbel en Smal de taak om hem een lesje te leren. Vorig jaar was in de paasvakantie de voorstelling Plop en de Knuffelbeer te zien.