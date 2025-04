Leveranciers

Podcast: illusionist Christian Farla over optreden in de Efteling, Walibi, Movie Park en Phantasialand

De bekende Nederlandse illusionist Christian Farla heeft zijn sporen verdiend in de pretparkwereld. In de loop der jaren trad hij niet alleen op in talloze theaterzalen en tv-shows, maar ook in opvallend veel attractieparken in binnen- en buitenland. In de Looopings Podcast vertelt Farla hoe de pretparken op zijn pad kwamen en wat hij de leukste en de minste ervaringen vond.

Farla verzorgde de afgelopen decennia shows in onder andere de Efteling, Walibi Holland, Drievliet, Walibi Belgium, Phantasialand, Europa-Park en Pleasure Beach. Tegenwoordig staat hij regelmatig met grote voorstellingen in Movie Park Germany. Ook komende zomer zal de Nederlander daar weer van de partij zijn.

Maandenlang meermaals per dag optreden is topsport, vertelt Farla: vrije dagen zijn er niet bij, ziek zijn kan hij zich niet veroorloven. En dat zijn beroep niet zonder gevaren is, blijkt wel uit een anekdote over Phantasialand. Toen een nieuwe assistent daar een mat op een verkeerde plek neerlegde, liep de illusionist gescheurde enkelbanden op. Toch moest hij al snel weer aan het werk.



Universal Studios

In de podcast doet de rasartiest uit de doeken dat hij zelf ook gewoon een pretparkliefhebber is, die enorm kan genieten van attracties en themawerelden. Farla heeft een voorliefde voor Universal Studios en films. Die passie blijkt ook uit zijn eigen escape rooms met filmthema in de gemeente Albrandswaard, waar eveneens zijn trucopslag te vinden is.



Tegenwoordig komen Farla's drie passies - illusies, pretparken en films - samen in Movie Park. Samen met zijn vrouw Bianca licht hij een tipje van de sluier op over shows die daar nog gaan komen, waaronder een volledig nieuw halloweenspektakel met schrikeffecten in 2026. Komende zomer staat de voorstelling Magic Impossible op de planken, geïnspireerd op de film Now You See Me.



Prijskaartjes

Verder gaat het in de bijna 55 minuten durende aflevering over de omgang met fans en de verstandhouding met collega's als Hans Klok. Daarnaast legt Farla uit hoe hij aan nieuwe trucs komt en hoeveel geld daarmee gemoeid kan zijn. Aan sommige illusies hangen prijskaartjes van tienduizenden euro's.