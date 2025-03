Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Wat staat Attractiepark Slagharen te wachten? Nieuw management vertelt over toekomstvisie

Wat brengt de toekomst voor Attractie- en Vakantiepark Slagharen? De laatste grote nieuwe attractie opende alweer acht jaar geleden, maar dat betekent niet dat er achter de schermen weinig gebeurt bij het Overijsselse pretparkresort. Directeur Sander de Haas en marketingmanager Erik Veenstra vertellen in de Looopings Podcast wat we in 2025 en de komende jaren van Slagharen kunnen verwachten.

Veenstra begon in 2023 bij Slagharen na een carrière bij Wildlands in Emmen. De Haas, afkomstig van Landal GreenParks, startte afgelopen zomer. Laatstgenoemde vertelt dat hij de tijd wil nemen om de basis te verbeteren voordat hij focust op uitbreidingen: de medewerkers, de horeca en het algehele kwaliteitsniveau.

Tegelijkertijd houdt De Haas bestaande plannen tegen het licht. Intern werd de afgelopen jaren onder meer gesproken over een nieuwe camping, de bouw van een themagebied met een hangende achtbaan en een uitbreiding van het aanbod voor verblijfsgasten - bijvoorbeeld een bowlingbaan.



Visie ontwikkelen

Het huidige management maakt pas op de plaats. Zo keert de camping in 2025 nog niet terug. "Er liggen nog heel veel plannen vanuit het verleden, dus geef me even de tijd om die plannen door te nemen", zegt De Haas. "Ik ben ervan overtuigd dat we dit jaar prima in staat gaan zijn om die visie te gaan ontwikkelen voor de komende jaren."



Wel is er dit jaar al veel aandacht voor evenementen en entertainment. Het seizoen start met een nieuw festival dat in het teken staat van illusies. Ook 's zomers zal een nieuwe show op de planken staan. De Wild West Summer Nights keren terug, met een groter attractieaanbod dan voorheen.



In het donker

Daarnaast streeft men opnieuw naar verbeteringen voor Halloween. De openingstijden van Winter Slagharen worden uitgebreid, zodat bezoekers de tijd hebben om het park in het donker te ontdekken. Verder zal tijdens de kerstperiode een nieuwe show te zien zijn in het American Circus Theater.