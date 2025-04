Familiepark Drievliet

Drievliet strikt radio-dj Barry Paf als voice-over

Radio-dj Barry Paf is de nieuwe stem van Drievliet. Het Haagse attractiepark heeft de diskjockey gevraagd om commercials in te spreken voor radio, televisie en online uitingen. De eerste producties zijn inmiddels klaar om uitgezonden te worden.

"De focus van onze marketing ligt op het beter zichtbaar maken van het park", zegt een Drievliet-woordvoerder over de campagne. "Mensen kennen de naam vaak wel, maar hebben geen duidelijk beeld van wat we daadwerkelijk te bieden hebben. Uit onze enquêtes blijkt bovendien dat het attractieaanbod veel groter is dan men vooraf verwachtte."

Dat beeld wil men naar voren brengen in de reclames, door te benadrukken dat Drievliet "veertig attracties, shows en een spraypark" omvat. Vervolgens worden enkele belangrijke attracties specifiek genoemd. De commercials eindigen met de vertrouwde slogan. "Want een dagje Drievliet, wie wil dat nou niet?"



100%NL

Voice-over Paf is momenteel te horen op radiozender 100%NL, waar hij De Barry Paf Show presenteert. Eerder was hij twintig jaar werkzaam voor Radio 538. Voor hem komt naar eigen zeggen een droom uit.



"Ik heb altijd al de stem willen zijn van een pretpark, dus dit is helemaal te gek", laat hij aan Looopings weten. "Ik vind het leuk om energie en positiviteit mee te geven aan de luisteraars van mijn radioshows. Supertof om dit nu voor Familiepark Drievliet te kunnen doen."