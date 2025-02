Familiepark Drievliet

Drievliet tilt entertainmentaanbod naar hoger niveau: nieuwe parkshow

Het entertainmentaanbod van Drievliet wordt dit jaar vernieuwd. In samenwerking met de firma 4 Seasons Entertainment presenteert het Haagse familiepark een nieuwe parkshow met bijpassende straatacts. Het verhaal gaat over een Pleziermachine.

Drievliet is sinds vorig jaar eigendom van de internationale parkengroep Looping. "Onze zusterparken tonen aan hoe belangrijk entertainment is voor het publiek", laat een voorlichter weten. "De shows die daar plaatsvinden, zorgen al jaren voor de hoogste tevredenheid.".

Met die kennis en ervaring vond men het tijd om ook het showprogramma in Drievliet naar een hoger niveau te tillen. Eerder deze maand verscheen de nieuwe mascotte Daan Pelikaan al ten tonele. Daarnaast komt er een nieuwe parkshow in het Openluchttheater, in plaats van voorstellingen met piraten.



Pleziergehalte

De productie staat twee keer per dag op de planning tijdens vakanties, in weekenden en op feestdagen. Volgens het verhaal wordt het pleziergehalte in het park gemeten met behulp van de Pleziermachine op het Laborapodium.



Ontdekkingsreizigers Chip en Charlie maken een foutje bij het overladen van de energie, waardoor het plezierpercentage in Drievliet in gevaar dreigt te komen. "Het is best een uitdaging om een show te ontwikkelen in de openlucht, waar afleiding altijd een rol speelt", zegt de woordvoerder.



Typisch Haags

Toch denkt men erin geslaagd te zijn om iets geschikts te ontwikkelen voor alle doelgroepen. "Bepaalde momenten zijn typisch Haags. Wat dat precies inhoudt, moeten bezoekers zelf komen ervaren." Het zomerseizoen start op zaterdag 5 april.