Leveranciers

Intensievere samenwerking tussen twee Nederlandse pretparkbedrijven

Twee Nederlandse pretparkbedrijven werken voortaan intensiever met elkaar samen. Het Amsterdamse designbureau Leisure Expert Group heeft een belang genomen in decorbouwer Props & Zo. We kennen Props & Zo van projecten in onder meer Walibi Holland, Bobbejaanland, Movie Park Germany en Europa-Park.

Zo was de firma verantwoordelijk voor de decors van iconische Walibi-spookhuizen als The Clinic, Below en Slaughterhouse. Ook de parkdelen Main Street, Speed Zone en Play Ground zijn aangekleed door Props. Voor Bobbejaanland creëerde de leverancier het spookhuis Monastery. In Movie Park werkte men aan waterbaan Area 51 - Top Secret en souvenirwinkel Gate 1.

De Leisure Expert Group neemt Props & Zo onder haar vleugels, door te helpen bij de strategische ontwikkeling en personeelszaken. Props blijft verder wel een zelfstandige en onafhankelijke speler met een eigen identiteit, geleid door directeur en eigenaar Job Bon.



Ondernemen

Bon begon ooit als stagiair bij Props. Uiteindelijk nam hij het bedrijf over. "Er zijn wereldwijd heel veel groeikansen voor Props, maar door tijdgebrek hebben we die tot nu toe niet volledig benut", vertelt hij aan Looopings. "Dankzij deze samenwerking kan Props gebruikmaken van de design- en managementcapaciteiten van de Leisure Expert Group. Dit geeft ons de mogelijkheid om door te ontwikkelen en onze horizon te verbreden."



De Leisure Expert Group is het bedrijf van Marjolein van de Stolpe en mede-oprichters John Ruisch, Paul Nelissen en Jeffrey Erens. Men was de afgelopen jaren onder andere actief voor Walibi Holland, Attractiepark Slagharen, de Efteling, Djurs Sommerland en Paultons Park.



Showmaker

Bij dezelfde groep horen productie- en mediabedrijf De Artiestenvilla, entertainmentleverancier Aniba en showmaker Spot On Shows. Aniba verzorgt het entertainment in Slagharen, Spot On Shows werd de afgelopen jaren door Walibi ingeschakeld voor vuurwerkspektakels en de voorstellingen met Eddie de Clown.