Efteling

Video: nieuwe Aquanura-show Efteling Symphonica voor het eerst te zien met daglicht

De nieuwe versie van Efteling-watershow Aquanura is deze maand voor het eerst te bewonderen bij daglicht. Efteling Symphonica, zoals het muzikale fonteinenspektakel heet, ging in december vorig jaar in première. Sindsdien werd de show alleen vertoond als het al donker was.

Nu de dagen steeds langer worden, kunnen Efteling-bezoekers de Symphonica-voorstelling bekijken vóór zonsondergang. Ook de makers van de show hebben Efteling Symphonica nooit in het licht gezien: het testen vond steevast plaats na sluitingstijd, in het donker.

De Efteling investeerde in totaal 4 miljoen euro in het upgraden van het gigantische waterballet uit 2012. Daarbij is alle verlichting vervangen door led. Het idee was om ook bij daglicht iets te kunnen zien van de gekleurde lampen, vertelde manager projectsupport Jaap den Bleker bij de première.



Lichtopbrengst

"Een belangrijk uitgangspunt was dat we de daglichtsituatie wilden verbeteren", aldus Den Bleker. "Daarom hebben we ook echt bewust geïnvesteerd in de videoschermen die ook in zonlicht echt overeind blijven." De lichtopbrengst van de led-lampen zou een stuk hoger moeten zijn dan voorheen.



"Dat gaan we zien als we straks de lente in gaan en shows in het daglicht hebben", zei de manager in december. "Wij hebben goede hoop dat wij straks in de daglichtsituatie toch hinten van kleur kunnen brengen, ook met de moving heads die veel feller zijn."



Voice-over

Wat er van de lichteffecten overblijft, kunnen bezoekers nu met eigen ogen bekijken. Tegelijkertijd keerde de voice-over van dj Domien Verschuuren terug, die eerder gebruikt werd bij de première. Hij vertelt over het Eiland van het Vijf Zintuigen - het toekomstige entreegebied - en het nieuwe sprookje De Prinses op de Erwt.