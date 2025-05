Fans

Het fenomeen Niels Kooyman: in gesprek met de populairste pretparkvlogger van de Benelux

Pretparkvlogger Niels Kooyman (33) begon vier jaar geleden met het maken van Efteling-filmpjes op YouTube, grotendeels uit verveling. Vandaag de dag is hij de grootste pretparkvlogger van de Benelux, met bijna 65.000 abonnees. Video's worden regelmatig vele tienduizenden keren bekeken. Hoe groeide Kooyman uit tot een fenomeen en hoe gaat hij te werk?

Daarover vertelt de youtuber zelf in een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast. In het restaurant van het vernieuwde Efteling Wonder Hotel legt Kooyman uit hoe hij zo veel mogelijk kijkers aan zich probeert te binden en hoeveel uur hij wekelijks bezig is met het produceren van zijn video's. Kan hij daarvan leven of doet hij er nog iets naast?

De videomaker vertelt ook over de dunne lijn tussen inhoud en sensatie: hoewel Kooymans video's doorgaans een positieve insteek hebben, wordt vaak gekozen voor sensationele titels om de aandacht te trekken. Is dat wel nodig? Verder gaat het over toenemende aandacht van fans. Hoe vindt de vlogger het om steeds maar weer met mensen op de foto te moeten?



Orlando

's Lands populairste pretparkvlogger staat bekend om video's uit de Efteling en andere Europese attractieparken, maar binnenkort verschijnen ook reportages uit de Verenigde Staten. In de podcast licht Kooyman een tipje van de sluier op over zijn recente reis naar Orlando, het pretparkmekka in de Amerikaanse staat Florida. Wat waren de toppers en welke parken vielen vies tegen?