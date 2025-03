Familiepark Drievliet

Nieuwe directeur haalt bezem door Drievliet: heel veel opknapbeurten én plannen voor nieuwe attracties

Met een nieuwe eigenaar en een nieuw management slaat Drievliet een andere weg in. Terwijl het team van het Haagse attractiepark hard werkt aan allerhande opknapbeurten, wordt achter de schermen ook al gedroomd over uitbreidingen en nieuwe attracties. In de Looopings Podcast vertelt algemeen directeur Coen Hoozemans hoe Drievliet 2.0 er wat hem betreft uit komt te zien.

Drievliet hoort sinds vorig jaar bij parkengroep Looping, bekend van Avonturenpark Hellendoorn. Na het aantreden van Hoozemans is in 2024 een meerjarenplan opgesteld om grote delen van het park te verbouwen en vernieuwen. Onder het motto "fix the basics" wordt het terrein in fases opgeknapt: van schilderbeurten tot thematische upgrades en van nieuw entertainment tot verbouwingen van winkels en horecapunten.

Bij de nieuwe visie horen ook een nieuwe huisstijl, een nieuw logo en een eigen mascotte. Marketingmanager Danny van der Weel stapte van Hellendoorn over naar Drievliet. In de podcast legt hij uit hoe hij te werk ging bij het moderniseren van het marketingbeleid. Het bleef niet bij cosmetische ingrepen. Zo worden klachten van bezoekers tegenwoordig anders behandeld dan voorheen.