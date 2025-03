Attractiepark Toverland

Toverland daagt pretparkfans opnieuw uit voor 24 uur durende achtbaanmarathon

Toverland laat rollercoasterfans opnieuw 24 uur lang ritjes maken in de houten achtbaan Troy. Op zaterdag 24 en zondag 25 mei doen tientallen waaghalzen mee aan een helse achtbaanmarathon voor het goede doel. De zogeheten Troy Coaster Challenge wordt in 2025 voor de vierde keer gehouden.

Troy stamt uit 2007. In 2010, 2016 en 2022 vonden vergelijkbare acties plaats. Die leverden respectievelijk 5645 euro, 11.035 euro en 32.658 euro op voor een goed doel: Make-A-Wish Nederland in 2010, Stichting Heppie in 2016 en Stichting Durf Te Vragen in 2022.

Dit keert zamelt Toverland geld in voor Stichting Jade, vernoemd naar Jade Kops. Zij kreeg op 14-jarige leeftijd de diagnose kinderkanker. "Ondanks intensieve behandelingen en het verdrietige nieuws dat ze niet meer zal genezen, blijft Jade een bron van positiviteit", laat Toverland weten.



Vakantiehuis

De stichting zorgt ervoor dat gezinnen met kinderen die kanker hebben kunnen verblijven in Villa Jade, een vakantiehuis aan zee. Voor de marathon zijn 24 thrillseekers nodig. Zij kunnen zich vanaf nu aanmelden via toverland.com/coasterchallenge.



Op donderdag 24 april staat een testavond op het programma, waarbij geïnteresseerden alvast twee uur lang mogen blijven zitten. Toverland bekijkt dan wie geschikt is om het 24 uur lang vol te houden. Daarna wordt de definitieve selectie bekendgemaakt. Er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.



Hoogste, langste en snelste

Met een hoogte van 35 meter, een lengte van 1077 meter en een topsnelheid van 90 kilometer per uur is Troy de hoogste, langste en snelste houten achtbaan in de Benelux. De coaster werd gebouwd door de Amerikaanse leverancier Great Coasters International, ook bekend van Joris en de Draak in de Efteling.



In 2010 hielden negen van de dertien deelnemers de volledige Troy Coaster Challenge vol. In 2016 waren dat er tien van de dertien. Bij de laatste editie in 2022 haalden elf van de twaalf kandidaten de eindstreep. Dit keer doen er dus voor het eerst 24 personen mee: twee halve treinen.