Familiepark Drievliet

Golf van vernieuwing door Drievliet: arcadehal in piratenthema en meer

De oude amusementshal van Drievliet wordt grondig gerenoveerd. Aankomend seizoen presenteert het Haagse attractiepark een arcadehal in piratenthema, de Pirate Arrgcade. Naast een nieuw interieur wordt gezorgd voor andere spellen en automaten. Men neemt afscheid van machines waar bezoekers punten konden sparen voor prijzen.

Coinpushers, balspelletjes en videogames verdwijnen uit het park. In plaats daarvan komen games die "zorgvuldig geselecteerd" zijn na een testperiode in zusterpark Avonturenpark Hellendoorn, vertelt een woordvoerder. "De vernieuwde arcade bestaat uit een mix van grijpkranen, airhockeytafels, basketbalgames en nieuwe interactieve waterspellen, in een kenmerkende Drievliet-sfeer."

Het is de bedoeling om de locatie beter te integreren in het piraten- en junglegebied van het park. En daar blijft het niet bij: tegelijkertijd wordt de shop Blue Pearl omgebouwd tot een snoep- en snackwinkel. Verder krijgt restaurant Het Paviljoen een make-over, met een ander horecaconcept en digitale bestelzuilen.



Kopermijn

De suikerspinkraam bij achtbaan Kopermijn krijgt een nieuw uiterlijk. Het is de bedoeling om er een interactieve suikerspinmachine te installeren. De coaster zelf wordt voorzien van een nieuwe achtergrond. In de wachtrij van powered coaster Dynamite Express verschijnt een interactief element. Rond de meivakantie komen er nieuwe beelden bij treinritje El Loco.



Eerder kondigde Drievliet al aan dat De Zingende Stal wordt opgeknapt en dat er een nieuwe parkshow op het programma staat. Daarnaast verschijnen nieuwe decoraties bij lanceerachtbaan Formule X en verwelkomt het park een eigen mascotte: Daan Pelikaan. Bij het Luchtballonnenrad, de Monorail en de 5D-bioscoop vindt groot onderhoud plaats.



Samenhangend gevoel

Een golf van vernieuwing dus. "We kijken met een kritische blik naar het hele park", zegt een voorlichter erover. "We creëren geen aparte themagebieden, maar willen wel zorgen voor een meer samenhangend gevoel." Bij de seizoensstart op zaterdag 5 april zal nog niet alles gereed zijn. "Dus er is alle reden om regelmatig terug te komen."