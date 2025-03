Efteling

Video: huidige versie van Efteling-show Raveleijn gaat laatste jaar in

Efteling-show Raveleijn is dit jaar voor de laatste keer te zien in de huidige vorm. Vandaag vond de seizoenspremière plaats. In 2026 presenteert het attractiepark een vervanger, in de vorm van een volledig nieuwe voorstelling of een alternatieve beleving.

Raveleijn wordt sinds 2011 vertoond. In 2013 ging de Efteling een samenwerking aan met het Franse themapark Puy du Fou. De bestaande variant van de stunt- en paardenshow, die twintig minuten duurt, is nog steeds gebaseerd op de versie van twaalf jaar geleden.

In de tussentijd werden wel verschillende kleine veranderingen doorgevoerd op het gebied van choreografie, verhaal, muziek en effecten. Ook dit jaar zijn wederom enkele kleine zaken aangepast. Zo wordt de mechanische draak Draconicon nu in toom gehouden door twee wachters met kettingen.



Training

Het verhaal, gebaseerd op een boek van Paul van Loon, gaat over vijf ruiters die naar de magische stad Raveleijn worden geroepen. Daar volgen ze een training om de stad in de toekomst te kunnen beschermen. Wanneer de kwade graaf Olaf met zijn vijfkoppige Draconicon opduikt, zullen de ruiters hun krachten moeten bundelen.



De Efteling heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de huidige Raveleijn-show voor het laatst wordt opgevoerd. Doorgaans is de voorstelling te zien tot en met de kerstvakantie.