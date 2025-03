Zoo Antwerpen

Zoo Antwerpen wil toch weer zeehonden nu zeeleeuwen zijn vertrokken

Zoo Antwerpen is van plan om later dit jaar zeehonden te verwelkomen. Dat bevestigt een woordvoerster van de Belgische dierentuin aan Looopings. Opvallend genoeg werd in 2023 nog besloten om te stoppen met het houden van zeehonden, omdat het toenmalige verblijf niet voldeed aan de eisen.

Een eerdere beslissing om geen Californische zeeleeuwen meer te houden, is toen teruggedraaid. Anno 2025 hangt de vlag er toch weer anders bij. Nadat de afgelopen jaren twee zeeleeuwen op natuurlijke wijze stierven, had het park er nog twee over: de bejaarde man Kees en de jonge Luna.

"Onze dierenarts ontdekte gevorderde bot- en gewrichtskanker bij Kees, die het dier veel pijn moet hebben bezorgd", legt de voorlichtster uit. Toen een genezing na meerdere behandelingen geen optie bleek, is besloten om de mannelijke zeeleeuw in te laten slapen.



Frankrijk

Luna kon niet alleen achterblijven, dus voor haar werd een nieuwe plek gevonden in Zoo de La Palmyre in Frankrijk. De verhuizing vond eerder dit jaar plaats. Door de ontwikkelingen zijn er geen zeeleeuwen meer over in Antwerpen.



Nu kijkt de zoo toch weer naar de zeehonden, als vervanger. "Het bassin van de zeeleeuwen zal aangepast worden en momenteel zijn er dus plannen om daar dit jaar zeehonden te huisvesten", luidt de uitleg. Wanneer dat precies zal gebeuren, is nog niet bekend.