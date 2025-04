Jardin d'Acclimatation

Nieuwe familieachtbaan in Parijs heeft vier verschillende routes

Een nieuwe achtbaan in de Franse hoofdstad Parijs biedt vier verschillende belevingen in één. De 12 meter hoge family coaster Le Défi du Dragon in stadspark Jardin d'Acclimatation maakt gebruik van lanceringen én een draaischijf. Elke rit wordt een willekeurig parcours gekozen.

De rit begint met een voorwaartse lancering. Na enkele bochten en heuvels wordt de trein stilgezet op het plateau. Vervolgens draait de baan naar links of naar rechts. In combinatie met een lancering vooruit of achteruit zijn er voor de tweede helft van de rit vier verschillende ervaringen mogelijk.

De 12 miljoen euro kostende attractie vervangt de oude coaster Le Dragon Chinois uit 1987. Het oorspronkelijke thema - een Chinese draak - bleef gelijk. Le Défi du Dragon is 350 meter lang, maar dankzij het ritverloop leggen bezoekers meer meters af. De topsnelheid bedraagt 50 kilometer per uur.



Walibi

Jardin d'Acclimatation wordt uitgebaat door de Franse groep Compagnie des Alpes, bekend van de Walibi-parken, Bellewaerde Park, Parc Astérix en Futuroscope. Voor de bouw van de felrode drakenbaan werd de Duitse fabrikant Gerstlauer Amusement Rides ingeschakeld.