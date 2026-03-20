Apenheul start seizoen met nieuwe uitkijktoren van 11 meter

FOTO'S Apenheul is weer open voor publiek. Het apenpark in Apeldoorn start het nieuwe seizoen met twee nieuwe toevoegingen: een vernieuwd gebied met loslopende doodshoofdaapjes en een uitkijktoren bij de gorilla's. De opening werd verricht door directeur Roel Welsing en de Apeldoornse kinderburgemeester Madalie.

Bezoekers kunnen voortaan direct na binnenkomst tussen zo'n zestig doodshoofdaapjes lopen. De dieren bewegen vrij door het gebied, terwijl gasten zich over nieuwe paden en langs interactieve elementen verplaatsen. De apen rennen en klauteren door de bomen en langs het publiek.

Verderop in het park is een nieuwe uitkijktoren van 11 meter hoog geplaatst bij het gorillaverblijf. Vanaf die plek kijken bezoekers uit over het eiland waar negen gorilla's leven, waaronder zilverrug Banjoko en jonge dieren Kiango en Mizani. Ook is er een nieuw pad langs het water aangelegd, waardoor de dieren vanaf meerdere kanten te zien zijn.



In het wild

De toren is gebaseerd op een onderzoekstoren in Congo, waar Apenheul betrokken is bij onderzoek naar gorilla's in het wild. In het park leven naast gorilla's en doodshoofdaapjes nog meer dan dertig andere apensoorten. Apenheul blijft geopend tot en met zondag 8 november.







