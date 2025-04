Efteling

Nu verkrijgbaar in de Efteling: Sindbad-puzzel met een twist

De Efteling verkoopt vanaf deze week een puzzel met een twist. Het attractiepark ging in zee met de leverancier Wasgij voor een bijzondere legpuzzel waar een verrassingselement aan gekoppeld is. Het souvenir staat in het teken van het oosterse themagebied Wereld van Sindbad.

Daar bevinden zich bootjesmolen Sirocco, waterspeelplaats Archipel en achtbaan Vogel Rok. De tekening op de doos toont naast elementen uit de themawereld ook Langnek, vliegende tempel Pagode, het paleis van Symbolica en een fictieve achtbaan.

Wasgij - het omgekeerde van de Engelse term 'jigsaw' - laat puzzelaars gissen naar het eindresultaat. Ze moeten niet puzzelen wat ze zien, maar wat een personage op de afbeelding zou kunnen zien.



Duizend stukjes

In 2022 verscheen al een Wasgij-puzzel die in het teken staat van Symbolica en Pardoes. De nieuwe Sindbad-variant telt duizend stukjes. Efteling-bezoekers kunnen de puzzel voor 20 euro aanschaffen.