Eindhoven Zoo

Eindhoven Zoo opent nieuw restaurant met uitzicht op tijgers en neushoorns

FOTO'S Bezoekers van Eindhoven Zoo kunnen sinds kort terecht in een gloednieuw restaurant: De Waterplaats. De dierentuin in Mierlo, voorheen bekend als Dierenrijk, heeft de afgelopen maanden gewerkt aan het nieuwe horecagebouw met keuken, toiletten en een groot terras.

De Waterplaats ligt halverwege de looproute van het park, met uitzicht op de tijgers, neushoorns en de vernieuwde speeltuin. Binnen is plaats voor 75 gasten, buiten op het terras kunnen circa 250 bezoekers zitten. Het lichte, houten interieur met grote raampartijen biedt direct zicht op de dierenverblijven.

Op het menu staan onder meer belegde broodjes, hamburgers, friet, snacks, ijs en gebak. Het restaurant vervangt het oude horecapunt De Halte aan de oostkant van het park.



Vertraging

Eindhoven Zoo noemt De Waterplaats een comfortabele plek waar bezoekers het hele jaar door terecht kunnen. De opening liep enkele maanden vertraging op: oorspronkelijk had het pand al in het voorjaar klaar moeten zijn.















