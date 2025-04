Phantasialand

Phantasialand neemt na tientallen jaren afscheid van 4D-film: vervanger aangekondigd

Een klassieke Phantasialand-show heeft het veld moeten ruimen. Na ruim 25 jaar is het Duitse pretpark gestopt met het vertonen van Pirates in 4D in bioscoopzaal Schauspielhaus. De filmvoorstelling wordt vervangen door "een wereldprimeur", zo valt te lezen op een aankondiging.

Pirates in 4D ging in 1999 in première. Het verhaal draaide om scheepsjongen Davey, die door piratenkapiteitein Lucky (Leslie Nielsen) was achtergelaten op een onbewoond eiland. Samen met zijn aap Chester installeerde hij er vallen, in afwachting van de terugkeer van de kapitein en zijn bemanning.

Het script van de slapstickkomedie werd geschreven door Monty Python-oprichter Eric Idle. De Engelsman speelde zelf de rol van Franse adjudant. Keith Melton verzorgde de regie. De 4D-film was eerder ook in verschillende andere Europese parken te zien, waaronder Thorpe Park in Engeland, Hansa-Park in Duitsland en Mirabilandia in Italië.



Dolfinarium

Het Nederlandse Dolfinarium in Harderwijk heeft de productie eveneens gedraaid. Phantasialand koos voor een Duitse nasynchronisatie. Vandaag start het nieuwe Phantasialand-seizoen. Het 465 zitplaatsen tellende Schauspielhaus, gelegen in parkdeel Berlin, zal tot nader order gesloten blijven.



Er wordt al gewerkt aan een opvolger. Op een grote steigerconstructie is een zeil opgehangen met de vermelding van een "wereldprimeur", in vier talen. "Kijk uit naar deze wereldpremière: een 4D-belevenis van de volgende generatie!", valt er te lezen. "Er staat je een avontuur te wachten dat je zal onderdompelen in nieuwe filmdimensies."