Medewerkers Plopsaland mishandeld op parkeerplaats: 19-jarige veroordeeld

Een 19-jarige Vlaming krijgt een voorwaardelijke celstraf na het mishandelen van medewerkers van Plopsaland De Panne. De man uit Diksmuide moet ook een boete betalen. In februari 2023 was hij samen met vrienden in het Belgische pretpark. Daar werd de groep betrapt op het stelen van frisdrank uit een winkel.

Medewerkers kwamen achter het gezelschap aan, maar de jongeren renden het park uit. Eenmaal op de parkeerplaats probeerden de personeelsleden de groep tegen te houden in afwachting van de politie. Vijf personen begonnen daarop een gevecht.

De werknemers hadden de ongemanierde bezoekers eerder niet gefouilleerd of aangeraakt. Eén medewerker moest na afloop van de confrontatie een operatie aan zijn duim ondergaan. Hij heeft daar nog steeds last van. Een ander kon twee weken niet werken.



Schadevergoedingen

Er werden schadevergoedingen geëist van respectievelijk 2958 en 407 euro. De 19-jarige ontkende dat hij klappen heeft uitgedeeld, maar dat geloofde de rechter niet: de man was in zijn jeugd al vaker betrokken bij geweldsdelicten.



Mede daarom is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 800 euro. De andere verdachten waren minderjarig. Zij hebben zich al moeten verantwoorden voor de jeugdrechtbank.