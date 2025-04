Gardaland Resort

Foto's: Gardaland vervangt Kung Fu Panda door generiek thema

Een themagebied in het Italiaanse pretpark Gardaland heeft een make-over gehad. Op de voormalige plek van Kung Fu Panda Academy treffen bezoekers nu de zone Dragon Empire aan. Kung Fu Panda maakte afgelopen winter plaats voor een generiek Chinees thema, met draken en vuurwerk.

Gardaland beschrijft het parkdeel als "een wereld vol kleuren, tradities en geluiden die typerend zijn voor het Verre Oosten". DreamWorks-personages hebben plaatsgemaakt voor nieuwe figuren en decoraties. Spinning coaster Kung Fu Panda Master heet voortaan Dragon Rush.

Theekopjescarrousel Mr Ping's Noodle Surprise werd verduisterd en voorzien van nieuwe effecten. Bezoekers maken nu rondjes in het donker, omringd door schilderingen en projecties van vuurwerk. De nieuwe naam luidt Rocket Factory. Een horecapunt in het gebied biedt glutenvrije maaltijden aan.



Piratendarkride

Gardaland bestaat vijftig jaar in 2025. Het hoogtepunt van het jubileumseizoen moet komend weekend plaatsvinden, als de vernieuwde attractie Animal Treasure Island opengaat. De bestaande piratendarkride I Corsari werd de afgelopen maanden getransformeerd tot een nieuwe beleving.