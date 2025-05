PortAventura World

Foto's: nieuwe jubileumparade PortAventura draait om zes themagebieden

PortAventura heeft een nieuwe parade. Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van PortAventura Park komt de komende maanden dagelijks de Birthday Parade voorbij, met praalwagens en tientallen dansers. De kleurrijke wagens staan in het teken van de zes themagebieden in het park.

Dat zijn achtereenvolgens Mediterrània, Polynesia, SésamoAventura, China, México en Far West. Op de wagens staan de mascottes van het park: tekenfilmfiguren Woody Woodpecker en Winnie Woodpecker en verschillende Sesamstraat-personages: Elmo, Koekiemonster, Bert, Ernie en Grover.

De Birthday Parade is 's avonds te zien in entreegebied Mediterrània. De aanvangstijd kan per dag verschillen. Er werd een speciaal dancenummer voor gecomponeerd. Het refrein gaat als volgt: "Welcome to these melodies, hand in hand we chase the beats."