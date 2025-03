Disneyland Paris

Disneyland Paris opent chic restaurant: eerste beelden van de gerechten

Een chic nieuw restaurant van Disneyland Paris is vanaf vandaag geopend voor publiek. In samenwerking met Michelin-sterrenchef Jean Imbert werd een exclusief etablissement opgetuigd in het Disneyland Hotel, bij de ingang van het Disneyland Park: La Forêt Secrète par Jean Imbert. Ter gelegenheid van de opening deelt Disney beelden van het interieur én enkele gerechten.

Er zijn twee verschillende menu's: het Discovery Menu van 140 euro en het Tasting Menu van 200 euro. Wie voor Discovery kiest, kan kiezen uit drie verschillende voorgerechten: Under The Sea, Mrs. Potts' Brew en Fairy Godmother's Soup, gevolgd door één van de drie hoofdgerechten: Caribbean Casserole, Wandering Bear's Delight en Prince Ali's Tajine.

Ook voor het dessert zijn er drie mogelijkhede: Lost Ark Shortbread, Mickey's Soufflé en Princess Aurora's Gateau. Het duurste menu heeft vijf vaste onderdelen: Under The Sea, Mrs. Potts' Brew, Remy's Ratatouille, Tony and Joe's Spaghetti en The Enchanted Apple.



Kindermenu

Voor bezoekers van 3 tot en met 11 jaar is er een kindermenu van 70 euro. Frisdrank en mineraalwater kost 7 tot 9 euro per flesje. Voor wijn of champagne moet 13 tot 45 euro per glas worden afgerekend. Het concept wordt omschreven als "een gastronomische reis waarbij elk gerecht is geïnspireerd op de grootste Disney-films".



La Forêt Secrète bevindt zich op de oude locatie van The Founder's Club. Er hangt een grote kroonluchter van Muranoglas, versierd met bladeren en vogels. Op de muur werd een schildering van een bos aangebracht, in verschillende groentinten. Het servies, met botanische motieven, is voor het restaurant ontworpen door Maison Bernardaud.



Conciërge

Tot begin augustus gaat het restaurant open van woensdag tot en met zondag, van 18.30 tot 21.30 uur. Reserveren kan telefonisch of - als er nog plaats is - ter plekke bij de conciërge van het Disneyland Hotel. Er wordt dan een borg gevraagd van 50 euro per persoon.